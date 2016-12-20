Безопасный Новый год

В Ноябрьске объявлен противопожарный режим

Он будет действовать до 15 января. В рамках особого режима пожарные проведут мероприятия, которые направлены на предотвращение возникновения пожаров и недопущение гибели в них людей. Так, пройдут встречи с руководителями организаций и предприятий, которые планируют проводить на своей территории праздничные мероприятия. Руководителям УК и ТСЖ рекомендовано проверить на соблюдение противопожарных норм все здания и помещения, подконтрольные им. Огнеборцы проведут беседы с населением во время специальных рейдов.

Отметим, особые требования выдвинуты к тем, кто в праздники собирается использовать пиротехнику. Так, запускать петарды в нашем городе разрешено только в специально отведенных местах, таких площадок у нас шесть:

- в районе автовокзала (между улицами 60 лет СССР и Школьной);

- возле лыжной базы (улица Уренгойская);

- рядом со спортивным комплексом Ноябрьского института нефти и газа (перекресток проспекта Мира и улицы Изыскателей);

- рядом с Ноябрьским институтом нефти и газа (перекресток улиц Изыскателей и 40 лет Победы);

- на территории, расположенной с юго-западной стороны Центра досуга «Магистраль» (поселок Железнодорожников);

- в районе Центра досуга «Вынгапур» (мкрн Вынгапуровский, улица Дружбы).