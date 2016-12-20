Изобретатель – звучит гордо

Внедрению новой техники и технологий в «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизике» уделяется большое внимание. Работать на опережение, предлагая всё более совершенные технологии, – задачи, понятные каждому работнику.

В начале декабря на предприятии прошел конкурс рационализаторских предложений «Есть идея!». Все представленные технические решения интересны и имеют практическую направленность. Их разработчики – это новаторы, не равнодушные к работе инженеры, геофизики и программисты.

Рационализаторская идея начальника партии Даниила Титова «Разработка проходного устьевого ловителя под ЗУГ-4» заняла третье место. Внедрение устьевого ловителя позволит сократить количество инцидентов, связанных с обрывом приборов в скважине.

Рационализаторская идея ведущего инженера группы по ремонту геофизического оборудования Сергея Лебедева «Изменение конструкции УЛГИС 21-60» – на втором месте. Это позволит повысить качество проведения геофизических исследований в горизонтальных скважинах.

Рационализаторская идея инженера участка геолого-технологического контроля и газового каротажа Андрея Ерёмина «Резистивиметр» заняла первое место. Этот прибор имеет существенные преимущества перед заводскими аналогами и позволит контролировать приток воды в буровом растворе. Отметим, что Андрей Ерёмин стал победителем конкурса и в прошлом году. Андрей увлекается автомодельным спортом, электроникой, продвигает новаторские идеи на производстве.

Конкурс стал ярким и интересным событием. Все участники получили дипломы и денежные премии. «Все начинания, которые были предложены участниками конкурса, будут продолжены. Часть идей уже используется в производстве. Мы поддерживаем рационализаторскую деятельность на предприятии, поскольку это стимулирует работников выдвигать новые решения, совершенствуя производственный процесс», – заявил при подведении итогов конкурса управляющий директор ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» Сергей Слюсенко.