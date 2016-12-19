Морозы наступают – ОРВИ отступает?

Холода могут дать отпор распространению гриппа и ОРВИ

Медики отмечают положительные моменты неблагоприятных погодных условий. Как правило, сильный холод благотворно влияет на эпидобстановку и количество заболевших снижается. Такая погода способствует разобщению людей, а значит, и распространению инфекций.

Напомним, в Ноябрьске отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Эпидпорог превышен среди детского населения – зарегистрировано чуть более 1400 случаев заболеваемости. При этом у 11 юных жителей города диагностирован грипп. Дети находятся на стационарном лечении. В школах продолжается карантин. А вот ситуацию в детских садах удается держать под контролем. Там проводятся карантинные мероприятия: ежедневная уборка, проветривание помещений, осмотр медиками детей, которые поступили в детский сад, и изоляция воспитанников с признаками вирусной инфекции.