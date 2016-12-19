06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
02.03 Баннер под главной новостью длинный

Морозы наступают – ОРВИ отступает?

643   0
Морозы наступают – ОРВИ отступает

Холода могут дать отпор распространению гриппа и ОРВИ

Медики отмечают положительные моменты неблагоприятных погодных условий. Как правило, сильный холод благотворно влияет на эпидобстановку и количество заболевших снижается. Такая погода способствует разобщению людей, а значит, и распространению инфекций.
Напомним, в Ноябрьске отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Эпидпорог превышен среди детского населения – зарегистрировано чуть более 1400 случаев заболеваемости. При этом у 11 юных жителей города диагностирован грипп. Дети находятся на стационарном лечении. В школах продолжается карантин. А вот ситуацию в детских садах удается держать под контролем. Там проводятся карантинные мероприятия: ежедневная уборка, проветривание помещений, осмотр медиками детей, которые поступили в детский сад, и изоляция воспитанников с признаками вирусной инфекции.

Маткапитал в России «заморозили» на три года

Маткапитал в России «заморозили» на три года

2498 0
Минус 50 – не предел

Минус 50 – не предел

1629 0
На посту «Карамовский» застряли 39 грузовиков

На посту «Карамовский» застряли 39 грузовиков

1519 0
Погода вносит коррективы

Погода вносит коррективы

1278 0

ВВЕРХ