Схемы те же – жертвы новые

Ещё двое жителей города попались на уловки мошенников

Сразу двое жителей Ноябрьска подали заявления в ОМВД города с жалобой на телефонных мошенников. В общей сложности злоумышленники «увели» у доверчивых горожан 70 тысяч рублей.

В первом случае на мобильный телефон жертвы обмана пришло смс-сообщение о том, что с его кредитной карты произошло списание денежных средств на сумму 4 800 рублей. По указанному номеру ответила девушка, которая и «проконсультировала» звонившего.

«В ходе проведения проверки сотрудниками полиции установлено, что в первом случае заявителю пришло смс-сообщение. Позвонив по указанному номеру, мужчине ответила незнакомая женщина и, чтобы разобраться, куда были списаны денежные средства, попросила его продиктовать четыре последних цифры и три цифры на оборотной стороне банковской карты. Также неизвестная поинтересовалась о наличии другой банковской карты и предложила проверить и ее, попросив назвать реквизиты банковской карты. После того, как заявитель выполнил все требования неизвестной женщины, с его банковских карт произошло списание денежных средств на общую сумму 65 664 рубля», – рассказали корреспонденту «НОЯБРЬСК 24» в пресс-службе ОМВД города.

Во втором случае житель Ноябрьска заказал через интернет-сайт одежду и внес стопроцентную оплату за заказ. В течение 15 дней товар ему так и не поступил, а доступ на страницу сайта, через которую он заказывал товар, был заблокирован, а телефон лжепродавца не отвечал.

По данным фактам проводятся доследственные проверки.