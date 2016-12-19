Разговор под запись

Коллекторов обяжут архивировать общение с заёмщиками

Со следующего года все звонки, смс, электронные и печатные письма, агентства по взысканию долгов будут обязаны хранить не меньше трех лет, пишет «Российская газета». В январе вступает в силу так называемый закон о коллекторах. Он был подписан президентом еще полгода назад.

Отныне коллекторы не имеют права звонить должнику слишком поздно или, наоборот, рано и делать это чаще двух раз в неделю. А требование записывать все разговоры и длительное время их хранить, по мнению законодателей, уберет с рынка недобросовестных игроков: оборудование обойдется в миллионы рублей. Закон также запрещает применять силу и психологическое давление, расклеивать на дверях и почтовых ящиках всевозможные стикеры.

Нарушения будут караться штрафами от 500 тысяч до двух миллионов рублей. Контролировать работу коллекторов вменили судебным приставам.