Незаконная деятельность ударит по карману

Миграционное законодательство стало строже

Причем не только для приезжих, но и для должностных лиц. Теперь «помощь» гастарбайтерам в легализации и трудоустройстве больно ударит по карману. Соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Тех, кто незаконно въехал в страну, будут штрафовать на две – пять тысяч рублей. Тех, кто это допустил, – минимум на 35.

Еще суровее будет наказание для всевозможных посредников. Тем, кто решится провести иностранца в нужный кабинет без очереди, придется заплатить от двух тысяч для физлиц до 800 тысяч – для юридических. Подобные меры, уверены в правительстве, в помощь самим приезжим. Нередко на них попросту наживаются так называемые «посредники» или «представители диаспор».

Напомним, осенью прошлого года очередь в один из кабинетов миграционной службы Ноябрьска, где ведется прием документов на вид на жительство и разрешений на временное проживание, людям приходилось занимать в три часа ночи. Контролировала ее продвижение посторонняя женщина. На запрос телеканала «НОЯБРЬСК 24» руководство УФМС ответило отпиской: «Специалист, ведущий прием, очередь не регулирует. В наш адрес обращений о незаконной деятельности и составлению каких-либо списков не поступало».