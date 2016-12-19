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Задача – не замёрзнуть

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Задача – не замёрзнуть

Службы экстренного реагирования – в режиме повышенной готовности

МЧС рекомендует не выходить на улицу без необходимости, в ГИБДД призывают ограничить поездки на автомобилях и не покидать пределы города. А коммунальщики делают все, чтобы исправно работали отопление, водопровод, канализация, электрические сети.
Между тем жильцы одного из подъездов дома № 106 на ул. Советской сегодня утром остались без горячей воды. Правда, связано это было не с аварией на сетях. Кто-то посторонний проник в теплоузел и попросту перекрыл задвижку. Уже к десяти утра горячее водоснабжение было восстановлено.

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