Развитие системы образования Ноябрьска

Депутаты продолжают обсуждать бюджет на предстоящий год

В 2017 году на развитие системы образования Ноябрьска направят более 4 млрд рублей. Из них 67 процентов – это средства окружного бюджета.

Так, три с половиной миллиарда выделят на обеспечение доступности образовательных услуг и выплату заработной платы сотрудникам. На модернизацию школьного питания потратят 86 миллионов рублей. Еще около 9 млн руб. запланированы на ликвидацию второй смены. Для этого будут перепрофилированы площади в некоторых школах. Но этого недостаточно. Для полного решения проблемы в городе нужно построить шесть образовательных учреждений.

Как отметила заместитель главы администрации Ноябрьска, начальник департамента образования Надежда Гудкова, в дорожной карте, которая утверждена губернатором, в городе запланированы пристройки к 3-й и 6-й школам, а также строительство новой школы в 8-м микрорайоне. Но даже с учетом ввода этих объектов проблему второй смены не решить.

Фото из архива редакции.