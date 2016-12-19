В помощь бизнесменам

Сколько нужно для развития предпринимательства?

В следующем году на развитие малого и среднего предпринимательства в Ноябрьске планируется направить более 15 миллионов рублей. Это на 300 тысяч рублей больше, чем в 2016-м. Эти средства предусмотрены на финансовую и имущественную поддержку ноябрьских бизнесменов. Отдельной подпрограммой выделена финансовая помощь сельхозпроизводителям – полтора миллиона рублей.

Финансовые вопросы обсуждались на совместном заседании депутатских комиссий. Окончательное решение будет принято 21 декабря на очередном заседании Городской Думы.