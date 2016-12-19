Дети-сироты без квартир не останутся

До конца года ещё три человека получат ключи от собственного жилья

Сейчас органы опеки оформляют соответствующие документы. Всего же с начала года 21 человек из числа детей-сирот был обеспечен собственным жильем. Это благоустроенные однокомнатные квартиры в домах капитального исполнения.

По словам специалистов органов опеки, очереди на получение жилья в Ноябрьске на данный момент нет. Департамент образования ведет своевременный учет детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем.

Напомним, право подать документы возникает по достижении 14-летнего возраста, но квартиры выдаются после достижения 18 лет.