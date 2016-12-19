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Великий угодник Божий

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Великий угодник Божий

Православные сегодня отмечают День святителя Николая Чудотворца

Николай Чудотворец считается одним из самых почитаемых святых в православном мире. Святитель Николай прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником. Ему молятся о здравии и исцелении, обращаются к нему за помощью. Православные верят, что он покровительствует детям, путешественникам и несправедливо осужденным. На Руси Николая Угодника считали «старшим» среди святых. В честь него строили храмы и называли детей. С древности и до начала XX века имя Николай было самым популярным среди русских мальчиков.

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