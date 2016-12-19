Задержаны с поличным

Двое мужчин попались на наркопреступлениях

Сразу двое мужчин попали в поле зрения ноябрьских полицейских за наркопреступления.

Первого правоохранители сняли прямо с поезда, у 34-летнего уроженца Татарстана было изъято около полутора граммов гашиша. Как выяснилось, наркотик мужчина продавать не собирался, а планировал самостоятельно употребить его. Потому в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. А вот второму нарушителю наказание грозит уже уголовное. У него изъяли около полуграмма синтетической соли, которая готовилась к реализации. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.