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Задержаны с поличным

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Задержаны с поличным

Двое мужчин попались на наркопреступлениях

Сразу двое мужчин попали в поле зрения ноябрьских полицейских за наркопреступления.
Первого правоохранители сняли прямо с поезда, у 34-летнего уроженца Татарстана было изъято около полутора граммов гашиша. Как выяснилось, наркотик мужчина продавать не собирался, а планировал самостоятельно употребить его. Потому в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. А вот второму нарушителю наказание грозит уже уголовное. У него изъяли около полуграмма синтетической соли, которая готовилась к реализации. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

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