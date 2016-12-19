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«Бронза» в копилке

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«Бронза» в копилке

Команда КВН из Ноябрьска успешно выступила в финале Региональной арктической лиги

Итоговая игра прошла 17 декабря в Салехарде. На сцене Культурно-делового центра выступили четыре команды: салехардский «Коммандос 89» «Хочу смеяться 5 минут» из Ноябрьска, команда Надымского района «Кутопьюган» и представители Махачкалы «Все сразу». Все они боролись за главный приз – поездку на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2017», который пройдет в январе в Сочи. В результате билет на одну из самых значимых игр завоевала команда «Все сразу». «Серебро» досталось «Кутопьюгану», а наши кавээнщики стали третьими.

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