Большинство ноябрьских пенсионеров получили выплаты в 5 тысяч рублейComments
Назначен главный врач станции скорой помощиComments
К 23 февраля ряд горожан получит денежные выплатыComments
В 12-й школе пройдёт необычный экзаменComments
Сотрудник Ноябрьской ЦГБ удостоен почётного званияComments
Житель города полгода не платил алиментыComments
Заявочная кампания на сдачу ЕГЭ завершенаComments
Женская сборная Ямала набирает игроковComments
С 1 марта изменится программа приватизацииComments
Не на всех автобусных маршрутах действуют проездныеComments
В этом году будет реализовано три новых проектаComments
К врачам в Ноябрьске обратились 1093 человекаComments
К весне в Ноябрьске распустятся 130 тысяч тюльпановComments
Перерасчёт коснулся льготных категорий гражданComments
Нарушителей оштрафовали почти на 3 миллиона рублейComments
Инспекторы ДПС брали взятки с водителей большегрузовComments
Размещение базовой станции в дачном посёлке обсудят на публичных слушанияхComments
Проект ноябрьского школьника вошёл в шорт-лист конкурса «ProСвет»Comments
С 1 февраля стартует заявочная кампания для родителей будущих первоклашекComments
В «Газпромнефть-ННГ» стартовал проект «ЛИНиЯ»Comments
Учащиеся колледжей получили отсрочкуComments
Родители маленьких пациентов недовольны инфраструктурой филиала на Мира, 58Comments
Начался набор в учебные заведения МинобороныComments
Житель Муравленко заплатит за оскорбление полицейскогоComments
Телеканал «НОЯБРЬСК 24» совместно с ГИБДД провёл акциюComments
В городе завершился приём заявок на конкурс профмастерстваComments
На Ямале подсчитали годовой объем реализации продуктовComments
Ямал занимает третье место в стране по использованию глобальной сети в домохозяйствахComments
Житель Ноябрьска неудачно разместил объявлениеComments
Полицейские Ноябрьска провели масштабный рейдComments
Инспекторы ГИБДД провели профилактическую акциюComments
Следователи завели дело по статье «убийство»Comments
В аварии пострадали автомобиль и металлическое ограждениеComments
Колясочники не могут попасть в поликлиникуComments
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