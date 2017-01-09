Как настроиться на работу?Comments
«Скорая» на праздниках выезжала чаще к пьянымComments
Ноябрьские «моржи» отметили Новый год в прорубиComments
В скорой помощи кадровые перестановкиComments
На каникулах в городе зарегистрировано два ДТПComments
Выплаты пенсионерам начнутся в ближайшее времяComments
Суд обязал школу заплатить ученицеComments
В Ноябрьске стало меньше свадебComments
Процесс оформления ОСАГО упростилиComments
Огнеборцы подвели итоги каникулComments
Участники заезда на упряжках едва не замерзли в тундреComments
Специалисты подсчитали, насколько увеличилось население городаComments
Нововведения для многодетных семейComments
Медсестра из Ноябрьска получила признание на федеральном уровнеComments
Ноябрьцев в праздничные дни ждут различные мероприятияComments
«НОЯБРЬСК 24» начинает масштабную промоакциюComments
По одной из версий, причиной стал гололёдComments
Дети из многодетных семей получили подаркиComments
Подсчитано, кому салат обойдётся дешевле всегоComments
В ЦГБ прокомментировали случай с выпавшим из окна мужчинойComments
Маршруты и расписание городских автобусов изменятComments
Будут ли перекрывать дороги и запрещать продажу алкоголя?Comments
Ямальцам новые автомобили наиболее доступныComments
Губернатор провёл очередной приём гражданComments
Почтовые отделения Ноябрьска будут работать в праздникиComments
Снова ДТП на скользкой дорогеComments
Нефтяники исполняют детские мечтыComments
Точки продажи пиротехники в Ноябрьске проверяет ГоспожнадзорComments
ЧП на территории городской больницыComments
На каникулах медучреждения будут работать по-другомуComments
Стали известны итоги программы переселения соотечественниковComments
На лекарственное обеспечение ямальцев выделено около 120 млн рублейComments
Новогоднее убранство городов обсуждают в СетиComments
Январские пенсии выдадут по графикуComments
С нового года фармацевтов ждет нововведениеComments
Браконьерам грозит штрафComments
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