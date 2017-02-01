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Пенсионные надбавки

Большинство ноябрьских пенсионеров получили выплаты в 5 тысяч рублей

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Пенсионные надбавки

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» испытал PDC-долото с первым российским поликристаллическим алмазным резцом

Кадровые перестановки

Кадровые перестановки

За заслуги перед Отечеством

За заслуги перед Отечеством

Пенсионные надбавки

Большинство ноябрьских пенсионеров получили выплаты в 5 тысяч рублей

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Кадровые перестановки

Назначен главный врач станции скорой помощи

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За заслуги перед Отечеством

К 23 февраля ряд горожан получит денежные выплаты

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ЕГЭ для родителей

В 12-й школе пройдёт необычный экзамен

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Награда для врача

Сотрудник Ноябрьской ЦГБ удостоен почётного звания

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Под суд за долги

Житель города полгода не платил алименты

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Время пришло

Заявочная кампания на сдачу ЕГЭ завершена

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03.01 Баннер после 1 ряда новостей
В хоккей играют не только настоящие мужчины

Женская сборная Ямала набирает игроков

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Бесплатного больше не будет

С 1 марта изменится программа приватизации

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Билет билету рознь

Не на всех автобусных маршрутах действуют проездные

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Планы Молодёжного правительства

В этом году будет реализовано три новых проекта

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Заболеваемость гриппом растёт

К врачам в Ноябрьске обратились 1093 человека

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Повышение уровня электробезопасности – залог стабильной работы компании

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Весенние краски в разгар зимы

К весне в Ноябрьске распустятся 130 тысяч тюльпанов

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Размер выплат за ЖКУ изменится

Перерасчёт коснулся льготных категорий граждан

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Жалоб на работу УК и ТСЖ стало больше

Нарушителей оштрафовали почти на 3 миллиона рублей

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Оборотни в погонах

Инспекторы ДПС брали взятки с водителей большегрузов

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Новая вышка в «Мечте»

Размещение базовой станции в дачном посёлке обсудят на публичных слушаниях

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«Герой моей семьи»

Проект ноябрьского школьника вошёл в шорт-лист конкурса «ProСвет»

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Здравствуй, школа!

С 1 февраля стартует заявочная кампания для родителей будущих первоклашек

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Курс на бережливое производство

В «Газпромнефть-ННГ» стартовал проект «ЛИНиЯ»

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Армия подождёт

Учащиеся колледжей получили отсрочку

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Неудобная поликлиника

Родители маленьких пациентов недовольны инфраструктурой филиала на Мира, 58

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России нужны офицеры

Начался набор в учебные заведения Минобороны

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Штраф за нецензурную лексику

Житель Муравленко заплатит за оскорбление полицейского

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«Вежливый водитель»

Телеканал «НОЯБРЬСК 24» совместно с ГИБДД провёл акцию

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Лучших педагогов и воспитателей выберут в Ноябрьске

В городе завершился приём заявок на конкурс профмастерства

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Продажи растут, продукты дешевеют?

На Ямале подсчитали годовой объем реализации продуктов

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Интернет в массы

Ямал занимает третье место в стране по использованию глобальной сети в домохозяйствах

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Вместо выгоды – растрата

Житель Ноябрьска неудачно разместил объявление

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Искали одних нарушителей, а нашли других

Полицейские Ноябрьска провели масштабный рейд

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Осторожно, пешеход!

Инспекторы ГИБДД провели профилактическую акцию

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В ямальской тундре пропал ребёнок

Следователи завели дело по статье «убийство»

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ДТП на повороте

В аварии пострадали автомобиль и металлическое ограждение

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Недоступная среда

Колясочники не могут попасть в поликлинику

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