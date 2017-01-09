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Постновогодний синдром

Как настроиться на работу?

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Постновогодний синдром
Каникулы в штатном режиме

Каникулы в штатном режиме

Мороз нипочём

Мороз нипочём

Не продлили контракт

Не продлили контракт

Постновогодний синдром

Как настроиться на работу?

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Каникулы в штатном режиме

«Скорая» на праздниках выезжала чаще к пьяным

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Мороз нипочём

Ноябрьские «моржи» отметили Новый год в проруби

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Не продлили контракт

В скорой помощи кадровые перестановки

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Пострадали трое

На каникулах в городе зарегистрировано два ДТП

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Плюс пять тысяч

Выплаты пенсионерам начнутся в ближайшее время

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Деньги за травму

Суд обязал школу заплатить ученице

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Плохая примета?

В Ноябрьске стало меньше свадеб

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Полис в электронном виде

Процесс оформления ОСАГО упростили

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Пожаров больше, жертв меньше

Огнеборцы подвели итоги каникул

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Погода подвела

Участники заезда на упряжках едва не замерзли в тундре

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С прибавлением!

Специалисты подсчитали, насколько увеличилось население города

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Перерегистрация обязательна

Нововведения для многодетных семей

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Высокая награда за заслуги

Медсестра из Ноябрьска получила признание на федеральном уровне

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Каникулы с пользой

Ноябрьцев в праздничные дни ждут различные мероприятия

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За взаимное уважение на парковках

«НОЯБРЬСК 24» начинает масштабную промоакцию

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В аварии погибли двое

По одной из версий, причиной стал гололёд

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Подарки к Новому году

Дети из многодетных семей получили подарки

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Сколько стоит оливье?

Подсчитано, кому салат обойдётся дешевле всего

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Не было предпосылок

В ЦГБ прокомментировали случай с выпавшим из окна мужчиной

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В новом режиме

Маршруты и расписание городских автобусов изменят

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Новогодние корректировки

Будут ли перекрывать дороги и запрещать продажу алкоголя?

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Роскошь или средство передвижения?

Ямальцам новые автомобили наиболее доступны

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Всегда на связи

Губернатор провёл очередной приём граждан

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Пишите письма

Почтовые отделения Ноябрьска будут работать в праздники

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Встретились два «Хёндэ»

Снова ДТП на скользкой дороге

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Новогодние чудеса

Нефтяники исполняют детские мечты

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Чтобы праздник не обернулся несчастьем

Точки продажи пиротехники в Ноябрьске проверяет Госпожнадзор

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Выпал из окна

ЧП на территории городской больницы

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Как попасть к врачу?

На каникулах медучреждения будут работать по-другому

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Где на Ямале жить хорошо?

Стали известны итоги программы переселения соотечественников

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Льготников не оставят без внимания

На лекарственное обеспечение ямальцев выделено около 120 млн рублей

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Зелёные «некрасавицы»

Новогоднее убранство городов обсуждают в Сети

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Досрочных начислений не будет

Январские пенсии выдадут по графику

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Без рецепта не отпускать?

С нового года фармацевтов ждет нововведение

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«Ёлочный» патруль

Браконьерам грозит штраф

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