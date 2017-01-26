В МФЦ расширился перечень услугComments
Девять жителей города наказаны за нарушение ПДДComments
Ещё один фестиваль робототехники пройдёт в НоябрьскеComments
Специалисты экстренных служб подвели итоги прошлого годаComments
В квитанции за ЖКУ добавятся три строкиComments
На Ямале молодым семьям выделят 16 миллионов рублейComments
В каком случае горожанам могут отказатьComments
До Красноярска можно долететь без пересадокComments
На улице Высоцкого столкнулись несколько автомобилейComments
Пенсии с 1 февраля вырастут на 5,4 процентаComments
В школы и детские сады вернулась охранаComments
Составлен портрет пользователей соцсетейComments
Болельщиков приглашают на соревнования по автомодельному спортуComments
Житель Губкинского по доверчивости лишился почти 3 млн рублейComments
Ямальских студентов поздравил губернатор Дмитрий КобылкинComments
Праздник российского студенчестваComments
В Ноябрьске с визитом детский омбудсменComments
В Ноябрьске открылась школа супружестваComments
Ежедневно в город выходит 30 единиц техникиComments
Законодатели взялись за алкоголь в пластикеComments
На Ямале стартовала патриотическая акцияComments
За неделю к врачам обратились 836 человекComments
В Ноябрьске демонтируют два бесхозных гаражаComments
«Почта России» переходит на электронные очередиComments
В России подорожает алкогольComments
В Ноябрьске проходит второй региональный фестиваль по робототехникеComments
В Берлине подписано соглашение о сотрудничествеComments
Призыв о помощи может быть мошенничествомComments
Создан Единый реестр коллекторских агентствComments
Рособрнадзор начал публикацию видеоконсультацийComments
В Ноябрьске состязались 36 спортсменов из разных регионовComments
Мамонтёнок полгода провёл в КанадеComments
Большегруз подмял под себя легковушкуComments
В школах и садиках усилят меры безопасностиComments
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