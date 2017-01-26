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Всё в одном окне

В МФЦ расширился перечень услуг

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Всё в одном окне
Родители-нарушители

Родители-нарушители

«Молодёжь. Техника. Творчество»

«Молодёжь. Техника. Творчество»

Чрезвычайные ситуации обошли Ноябрьск стороной

Чрезвычайные ситуации обошли Ноябрьск стороной

Всё в одном окне

В МФЦ расширился перечень услуг

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51   0
Родители-нарушители

Девять жителей города наказаны за нарушение ПДД

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«Молодёжь. Техника. Творчество»

Ещё один фестиваль робототехники пройдёт в Ноябрьске

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Чрезвычайные ситуации обошли Ноябрьск стороной

Специалисты экстренных служб подвели итоги прошлого года

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Новые цифры в платёжках

В квитанции за ЖКУ добавятся три строки

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Деньги на жильё

На Ямале молодым семьям выделят 16 миллионов рублей

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Перерасчёта за воду не будет

В каком случае горожанам могут отказать

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Новое авианаправление из Ноябрьска

До Красноярска можно долететь без пересадок

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03.01 Баннер после 1 ряда новостей
Почти страйк

На улице Высоцкого столкнулись несколько автомобилей

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Очередная индексация

Пенсии с 1 февраля вырастут на 5,4 процента

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Вновь на боевом посту

В школы и детские сады вернулась охрана

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Виртуальное общение

Составлен портрет пользователей соцсетей

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Баталии радиоуправляемых машин

Болельщиков приглашают на соревнования по автомодельному спорту

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Сомнительные услуги

Житель Губкинского по доверчивости лишился почти 3 млн рублей

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С Днём российского студенчества

Ямальских студентов поздравил губернатор Дмитрий Кобылкин

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Татьянин день

Праздник российского студенчества

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Плановая встреча

В Ноябрьске с визитом детский омбудсмен

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«Станем друзьями»

В Ноябрьске открылась школа супружества

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Уборкой улиц и тротуаров вновь занимается ДРСУ

Ежедневно в город выходит 30 единиц техники

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Запретная тара

Законодатели взялись за алкоголь в пластике

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«Служили наши земляки»

На Ямале стартовала патриотическая акция

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Грипп возвращается

За неделю к врачам обратились 836 человек

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Война с самовольными постройками

В Ноябрьске демонтируют два бесхозных гаража

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Модернизация в каждое отделение

«Почта России» переходит на электронные очереди

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Всё выше и выше

В России подорожает алкоголь

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«Hello, Robot!»

В Ноябрьске проходит второй региональный фестиваль по робототехнике

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Ямальское мясо будут поставлять в Германию

В Берлине подписано соглашение о сотрудничестве

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В ЦГБ не подтвердили информацию о младенце

Призыв о помощи может быть мошенничеством

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Коллекторы в законе

Создан Единый реестр коллекторских агентств

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Помощь в подготовке к ЕГЭ

Рособрнадзор начал публикацию видеоконсультаций

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Соревнования по пауэрлифтингу

В Ноябрьске состязались 36 спортсменов из разных регионов

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Люба вернулась

Мамонтёнок полгода провёл в Канаде

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Не разъехались

Большегруз подмял под себя легковушку

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ГИА-2017

В Ноябрьске экзамен сдадут более тысячи девятиклассников

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Видеодомофон в каждый детский сад

В школах и садиках усилят меры безопасности

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