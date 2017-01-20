В школах и садиках усилят меры безопасностиComments
Попасть на приём в женской консультации станет прощеComments
Когда в учреждениях образования будет охранаComments
Школьники из Ноябрьска отдохнули в лагере в КрымуComments
Разрешение на демонстрацию не далиComments
До 20 марта можно рассказать об истории своей семьиComments
Ямальские фото на улицах МосквыComments
Но ДТП по вине пьяных стало большеComments
Средний долг перед банком 312 тысяч рублейComments
В МФЦ открылись окна для предпринимателейComments
В Интеллект-центре ноябрьцев ждут книжные выставкиComments
За премию поборются и ноябрьцыComments
Стали известны новые подробности ЧП на железнодорожных путяхComments
В Ноябрьской ЦГБ нехватка врачейComments
В России создали Единый реестр недвижимостиComments
Об этом рассказали родителям на общегородском собранииComments
В этом году диспансеризацию пройдут более 60 тысяч ямальцевComments
В Ноябрьске пройдёт конкурс агитматериаловComments
Ноябрьцев приглашают принять участие в проекте «Кадровый потенциал»Comments
Победители конкурса определеныComments
Центр «Кадет» приглашает на день открытых дверейComments
Желающих поступить в военное учебное заведение приглашает военкоматComments
Мужчина попал под поездComments
В ЦГБ Ноябрьска грядёт оптимизацияComments
Стартовал всероссийский конкурсComments
Популярность республики среди путешественников растётComments
Новогоднее празднование закончилось убийствомComments
Работу над проектом прокомментировал министр транспортаComments
На Ямале пройдёт Арктический образовательный форумComments
Ямальские спортсмены достойно выступили на чемпионате мира по тхэквондоComments
Освящённую воду можно набрать уже сегодняComments
Участники – соискатели грантовComments
Уже завтра православные ямальцы будут отмечать КрещениеComments
Открылся зал смешанных единоборствComments
Часть состязаний проходит в НоябрьскеComments
Очередной автомобиль горел минувшей ночьюComments
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