06.01 Баннер слева сбоку 1
06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2

Каникулы с пользой

Ноябрьцев в праздничные дни ждут различные мероприятия

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Каникулы с пользой
За взаимное уважение на парковках

За взаимное уважение на парковках

В аварии погибли двое

В аварии погибли двое

Подарки к Новому году

Подарки к Новому году

Каникулы с пользой

Ноябрьцев в праздничные дни ждут различные мероприятия

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За взаимное уважение на парковках

«НОЯБРЬСК 24» начинает масштабную промоакцию

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В аварии погибли двое

По одной из версий, причиной стал гололёд

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Подарки к Новому году

Дети из многодетных семей получили подарки

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Сколько стоит оливье?

Подсчитано, кому салат обойдётся дешевле всего

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Не было предпосылок

В ЦГБ прокомментировали случай с выпавшим из окна мужчиной

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В новом режиме

Маршруты и расписание городских автобусов изменят

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Новогодние корректировки

Будут ли перекрывать дороги и запрещать продажу алкоголя?

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Роскошь или средство передвижения?

Ямальцам новые автомобили наиболее доступны

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Всегда на связи

Губернатор провёл очередной приём граждан

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Пишите письма

Почтовые отделения Ноябрьска будут работать в праздники

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Встретились два «Хёндэ»

Снова ДТП на скользкой дороге

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Новогодние чудеса

Нефтяники исполняют детские мечты

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Чтобы праздник не обернулся несчастьем

Точки продажи пиротехники в Ноябрьске проверяет Госпожнадзор

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Выпал из окна

ЧП на территории городской больницы

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Как попасть к врачу?

На каникулах медучреждения будут работать по-другому

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Где на Ямале жить хорошо?

Стали известны итоги программы переселения соотечественников

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Льготников не оставят без внимания

На лекарственное обеспечение ямальцев выделено около 120 млн рублей

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Зелёные «некрасавицы»

Новогоднее убранство городов обсуждают в Сети

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Досрочных начислений не будет

Январские пенсии выдадут по графику

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Без рецепта не отпускать?

С нового года фармацевтов ждет нововведение

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«Ёлочный» патруль

Браконьерам грозит штраф

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Осторожно, фальшивки!

Из оборота изымают всё больше поддельных купюр

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Капремонт по-новому: первые результаты

Подведены итоги ремонтных работ в 2016 году

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Ямальцы – за здоровый образ жизни

В регионе пройдет новогодняя декада здоровья

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Радость как лекарство

Маленьким пациентам ЦГБ устроили сюрприз

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Дети России – детям Сирии

Ямальцы приняли участие в благотворительной акции

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Кража раскрыта

Инцидент произошёл в одном из магазинов бытовой техники

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Киноманам на заметку

В городе открыт ещё один кинотеатр

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Ожирение, дистрофия и плохое зрение

Итоги врачебных комиссий неутешительны

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Отсутствие счётчика ударит по карману

К коммунальным ресурсам добавят коэффициент

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Славим человека труда!

На Ямале стартует региональный этап конкурса

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Праздник для ребят

Особые дети получат подарки от губернатора

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Коммунальный сюрприз

В Ноябрьске снова проблема с качеством воды

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Авария унесла жизнь молодого жителя города

ДТП произошло во вторник вечером на объездной дороге

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Сбавили обороты

Грипп и ОРВИ немного отступили

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