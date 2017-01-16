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Сургутский ж.-д. вокзал отметили за необычность

Здание выделяется масштабной мозаикой

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Сургутский ж.-д. вокзал отметили за необычность
Реструктуризация в администрации

Реструктуризация в администрации

Расправа ради наживы

Расправа ради наживы

Новые услуги в РЭО

Новые услуги в РЭО

Сургутский ж.-д. вокзал отметили за необычность

Здание выделяется масштабной мозаикой

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Реструктуризация в администрации

В Ноябрьске упразднили департамент экономики

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Расправа ради наживы

Убит директор продуктового магазина

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Новые услуги в РЭО

Как проверить штрафы через терминал

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Олимпиада продолжается

В округе определяют самых талантливых школьников

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В 2016 году «Газпромнефть-ННГ» увеличил добычу углеводородов на 2,3% до 9,94 млн тонн

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Спорт для всех

В Ноябрьске соберутся необычные пауэрлифтеры

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Снеговик на льду «Авангарда»

В Ноябрьске стартует Год экологии

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Роспотребнадзор проверил торговцев табаком

Наложены штрафы, изъята продукция

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Опекунов поддержат рублём

Вступает в силу закон о выплате пособий

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Аварий стало больше

Неопытные водители чаще попадают в ДТП

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В Ноябрьске снова сгорела «деревяшка»

Пожар произошёл в пятницу вечером на улице Дружбы

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Почему не делают УЗИ после родов?

Этот вопрос волнует пациентов перинатального центра

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Быстро и удобно

С нового года соцзащита Ноябрьска изменила режим приёма граждан

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Билет на миллион

В канун Нового года некоторым россиянам улыбнулась фортуна

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Пятница, 13-е, пугает не всех

В Ноябрьском загсе и сегодня проходила регистрация браков

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За счёт округа

Список получателей региональной льготы увеличен

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Минус 200 тысяч

Еще один горожанин совершил неудачную покупку в Интернете

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Для удобства горожан

Регистрационный отдел ГИБДД изменил режим работы

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Расследование с предысторией

За угрозы в Интернете завели уголовное дело

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Округ продолжит субсидировать авиаперевозки

Рейсы охватывают около 40 направлений

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Жёсткое воспитание

В ноябрьской семье регулярно избивали четырёхлетнего ребёнка

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Путёвка в школу

В Ноябрьске вскоре стартует запись в первый класс

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Задачи поставлены

В администрации обсудили подготовку к Крещению

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Новая строка в расчётке

Нововведения в оплате ЖКУ ждут ямальцев

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Новосибирск станет ближе

В аэропорт Ноябрьска придёт новый авиаперевозчик

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Сменили адрес

УЗИ-диагностика переехала в другое здание

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Из-за стола – в колонию

Дружеская встреча закончилась потасовкой

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Лето не за горами

На Ямале началась подготовка к летней оздоровительной кампании

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Недвижимость дешевеет

Особенно большие квартиры

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Больше двадцати лет на двоих

В Муравленко осуждены участники наркобизнеса

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Десяток миллионов – в карман мошенникам

Полицейские Ноябрьска подвели итоги года

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На Ямале едва не сгорел еще один дом

Есть жертвы

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План по призыву исполнен

Почти полторы тысячи ямальцев пополнили ряды Вооруженных сил России

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Выбор мошенников

В России стало больше контрафактных товаров

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В аэропорту «Рощино» завершается реконструкция

Воздушная гавань начнёт работать в полную силу

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