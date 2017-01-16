Здание выделяется масштабной мозаикойComments
В Ноябрьске упразднили департамент экономикиComments
Убит директор продуктового магазина
Как проверить штрафы через терминалComments
В округе определяют самых талантливых школьниковComments
В Ноябрьске соберутся необычные пауэрлифтерыComments
В Ноябрьске стартует Год экологииComments
Наложены штрафы, изъята продукцияComments
Вступает в силу закон о выплате пособийComments
Неопытные водители чаще попадают в ДТПComments
Пожар произошёл в пятницу вечером на улице ДружбыComments
Этот вопрос волнует пациентов перинатального центраComments
С нового года соцзащита Ноябрьска изменила режим приёма гражданComments
В канун Нового года некоторым россиянам улыбнулась фортунаComments
В Ноябрьском загсе и сегодня проходила регистрация браковComments
Список получателей региональной льготы увеличенComments
Еще один горожанин совершил неудачную покупку в ИнтернетеComments
Регистрационный отдел ГИБДД изменил режим работыComments
За угрозы в Интернете завели уголовное делоComments
Рейсы охватывают около 40 направленийComments
В ноябрьской семье регулярно избивали четырёхлетнего ребёнкаComments
В Ноябрьске вскоре стартует запись в первый классComments
В администрации обсудили подготовку к КрещениюComments
Нововведения в оплате ЖКУ ждут ямальцевComments
В аэропорт Ноябрьска придёт новый авиаперевозчикComments
УЗИ-диагностика переехала в другое зданиеComments
Дружеская встреча закончилась потасовкойComments
На Ямале началась подготовка к летней оздоровительной кампанииComments
Особенно большие квартирыComments
В Муравленко осуждены участники наркобизнесаComments
Полицейские Ноябрьска подвели итоги годаComments
Есть жертвыComments
Почти полторы тысячи ямальцев пополнили ряды Вооруженных сил РоссииComments
В России стало больше контрафактных товаровComments
Воздушная гавань начнёт работать в полную силуComments
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