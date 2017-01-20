06.01 Баннер слева сбоку 1
06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
02.01 Баннер под меню над главной новостью

Видеодомофон в каждый детский сад

В школах и садиках усилят меры безопасности

268 0

Видеодомофон в каждый детский сад
Запись к гинекологу

Запись к гинекологу

Безнадзорные школы и садики

Подвёл недобросовестный подрядчик

Новый год в «Артеке»

Новый год в «Артеке»

Видеодомофон в каждый детский сад

В школах и садиках усилят меры безопасности

Comments
268   0
Запись к гинекологу

Попасть на приём в женской консультации станет проще

Comments
1751   0
Безнадзорные школы и садики

Когда в учреждениях образования будет охрана

Comments
603   0
Новый год в «Артеке»

Школьники из Ноябрьска отдохнули в лагере в Крыму

Comments
432   0
Гей-парада не будет!

Разрешение на демонстрацию не дали

Comments
568   0
«Моя семейная реликвия»

До 20 марта можно рассказать об истории своей семьи

Comments
180   0
«Самая красивая страна»

Ямальские фото на улицах Москвы

Comments
313   0
В Ноябрьске уровень преступности снизился

Но ДТП по вине пьяных стало больше

Comments
325   0
03.01 Баннер после 1 ряда новостей
Половина ямальцев имеют кредиты

Средний долг перед банком 312 тысяч рублей

Comments
385   0
Для удобства бизнеса

В МФЦ открылись окна для предпринимателей

Comments
336   0
200 выставок в год

В Интеллект-центре ноябрьцев ждут книжные выставки

Comments
177   0
На Ямале определят лучшие семьи

За премию поборются и ноябрьцы

Comments
488   0
Наперерез составу

Стали известны новые подробности ЧП на железнодорожных путях

Comments
1572   0
Больница ищет узких специалистов

В Ноябрьской ЦГБ нехватка врачей

Comments
695   0
Оформлять имущество станет проще

В России создали Единый реестр недвижимости

Comments
493   0
ЕГЭ в этом году пройдет без серьёзных изменений

Об этом рассказали родителям на общегородском собрании

Comments
332   0
Чтобы выявить и предупредить болезнь

В этом году диспансеризацию пройдут более 60 тысяч ямальцев

Comments
402   0
«Я сдам ЕГЭ!»

В Ноябрьске пройдёт конкурс агитматериалов

Comments
227   0
Возможность проявить себя

Ноябрьцев приглашают принять участие в проекте «Кадровый потенциал»

Comments
441   0
«Молодые лидеры года»

Победители конкурса определены

Comments
306   0
Найти занятие по душе

Центр «Кадет» приглашает на день открытых дверей

Comments
422   0
Отбор кандидатов стартовал

Желающих поступить в военное учебное заведение приглашает военкомат

Comments
202   0
Трагедия на железнодорожных путях

Мужчина попал под поезд

Comments
1731   0
Станет ли врачей меньше?

В ЦГБ Ноябрьска грядёт оптимизация

Comments
1166   0
«Моя альтернатива»

Стартовал всероссийский конкурс

Comments
249   0
Карелию облюбовали туристы

Популярность республики среди путешественников растёт

Comments
241   0
Печальный итог

Новогоднее празднование закончилось убийством

Comments
1972   0
Северному широтному ходу быть

Работу над проектом прокомментировал министр транспорта

Comments
203   0
К вопросу о науке

На Ямале пройдёт Арктический образовательный форум

Comments
175   0
В тройке лучших

Ямальские спортсмены достойно выступили на чемпионате мира по тхэквондо

Comments
297   0
19 января – Крещение Господне

Освящённую воду можно набрать уже сегодня

Comments
660   0
«Газпромнефть-ННГ» проводит обучающие вебинары

Участники – соискатели грантов

Comments
213   0
За безопасностью проследят

Уже завтра православные ямальцы будут отмечать Крещение

Comments
395   0
Боевой настрой

Открылся зал смешанных единоборств

Comments
374   0
Олимпиада школьников в разгаре

Часть состязаний проходит в Ноябрьске

Comments
236   0
Подвела электропроводка

Очередной автомобиль горел минувшей ночью

Comments
413   0

ВВЕРХ