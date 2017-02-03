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06.02 Баннер справа сбоку 1

Вместо санатория – онкоцентр

Реконструкцию «Озёрного» планируют начать уже в 2018 году

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Вместо санатория – онкоцентр
Награды для юных талантов

Награды для юных талантов

Ждать ли эпидемии?

Ждать ли эпидемии?

Новые фонари и светофоры

Новые фонари и светофоры

Вместо санатория – онкоцентр

Реконструкцию «Озёрного» планируют начать уже в 2018 году

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Награды для юных талантов

В округе определили получателей губернаторских стипендий

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Ждать ли эпидемии?

Число больных ОРВИ в Ноябрьске вновь растёт

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Новые фонари и светофоры

Планы по благоустройству города озвучили в администрации

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Больных стало меньше

В Ноябрьске реже ставят диагноз «туберкулёз»

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Что будет с зарплатами?

Бюджетники обеспокоены новой системой оплаты труда

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Делать с умом

При установке светофоров будут учитывать все риски

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Своё дело

Начался приём заявок на конкурс бизнес-проектов

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03.01 Баннер после 1 ряда новостей
Сдать ЕГЭ на 100 баллов – реально

Выпускники прошлых лет поделились опытом

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Собачье дело

В городе сменился подрядчик по отлову животных

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«Двор без наркотиков»

Начался приём заявок на турнир по мини-футболу

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Приём граждан

Члены партии ответили на вопросы горожан

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Транспортный коллапс

Можно ли отрегулировать движение на улице Холмогорской?

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Северяне мечтают о Красном море

Вопрос о полётах в Египет решится 8-9 февраля

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День воинской славы России

Ветераны встретились со школьниками

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Вместо вознаграждения – пособие

Опекунам изменили меру поддержки

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Архив по всем правилам

Сотрудники архива провели ежегодное совещание

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Война контрафакту

С 1 февраля в России начнут маркировать лекарства

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Из уголовного в административное

Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев

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Из Ноябрьска в Уфу

Горожанам доступно новое авианаправление

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Ямал туристический

Более 100 тысяч человек посетили округ в 2016 году

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Ноябрьские педагоги разработали собственные учебники

Издания уже готовятся к печати

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Турбину самолёта можно напечатать

В колледже открылась лаборатория прототипирования

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Вторая попытка

Выпускники Ноябрьска вновь написали итоговое сочинение

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Заседание правительства ЯНАО

Обращения граждан необходимо рассматривать в срок

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Земля даром

Ноябрьцы могут получить бесплатный «дальневосточный гектар»

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Путёвка на юг

В округ поступили государственные жилищные сертификаты

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Долги не красят

Около 40 предприятий на Ямале не платят зарплату работникам

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Пенсионные надбавки

Большинство ноябрьских пенсионеров получили выплаты в 5 тысяч рублей

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Кадровые перестановки

Назначен главный врач станции скорой помощи

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За заслуги перед Отечеством

К 23 февраля ряд горожан получит денежные выплаты

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ЕГЭ для родителей

В 12-й школе пройдёт необычный экзамен

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Награда для врача

Сотрудник Ноябрьской ЦГБ удостоен почётного звания

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Под суд за долги

Житель города полгода не платил алименты

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Время пришло

Заявочная кампания на сдачу ЕГЭ завершена

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