Реконструкцию «Озёрного» планируют начать уже в 2018 годуComments
В округе определили получателей губернаторских стипендийComments
Число больных ОРВИ в Ноябрьске вновь растётComments
Планы по благоустройству города озвучили в администрацииComments
В Ноябрьске реже ставят диагноз «туберкулёз»Comments
Бюджетники обеспокоены новой системой оплаты трудаComments
При установке светофоров будут учитывать все рискиComments
Выпускники прошлых лет поделились опытомComments
В городе сменился подрядчик по отлову животныхComments
Начался приём заявок на турнир по мини-футболуComments
Члены партии ответили на вопросы горожанComments
Можно ли отрегулировать движение на улице Холмогорской?Comments
Вопрос о полётах в Египет решится 8-9 февраляComments
Ветераны встретились со школьникамиComments
Опекунам изменили меру поддержкиComments
Сотрудники архива провели ежегодное совещаниеComments
С 1 февраля в России начнут маркировать лекарстваComments
Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоевComments
Горожанам доступно новое авианаправлениеComments
Более 100 тысяч человек посетили округ в 2016 годуComments
Издания уже готовятся к печатиComments
В колледже открылась лаборатория прототипированияComments
Выпускники Ноябрьска вновь написали итоговое сочинениеComments
Обращения граждан необходимо рассматривать в срокComments
Ноябрьцы могут получить бесплатный «дальневосточный гектар»Comments
В округ поступили государственные жилищные сертификатыComments
Около 40 предприятий на Ямале не платят зарплату работникамComments
Большинство ноябрьских пенсионеров получили выплаты в 5 тысяч рублейComments
Назначен главный врач станции скорой помощиComments
К 23 февраля ряд горожан получит денежные выплатыComments
В 12-й школе пройдёт необычный экзаменComments
Сотрудник Ноябрьской ЦГБ удостоен почётного званияComments
Житель города полгода не платил алиментыComments
Заявочная кампания на сдачу ЕГЭ завершенаComments
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