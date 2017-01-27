Врачи санитарной авиации спасли 350 человекComments
На Ямале определят лучшее подразделение полицииComments
Закрыт проезд по почти всем автозимникам, отложены вертолётные рейсыComments
Как правильно проверить водосчётчикиComments
Госавтоинспекция недовольна качеством уборки улицComments
Ветераны боевых действий рассказали школьникам о войнеComments
В ЯНАО увеличились повышающие коэффициентыComments
В МФЦ расширился перечень услугComments
Девять жителей города наказаны за нарушение ПДДComments
Ещё один фестиваль робототехники пройдёт в НоябрьскеComments
Специалисты экстренных служб подвели итоги прошлого годаComments
В квитанции за ЖКУ добавятся три строкиComments
На Ямале молодым семьям выделят 16 миллионов рублейComments
В каком случае горожанам могут отказатьComments
До Красноярска можно долететь без пересадокComments
На улице Высоцкого столкнулись несколько автомобилейComments
Пенсии с 1 февраля вырастут на 5,4 процентаComments
В школы и детские сады вернулась охранаComments
Составлен портрет пользователей соцсетейComments
Болельщиков приглашают на соревнования по автомодельному спортуComments
Житель Губкинского по доверчивости лишился почти 3 млн рублейComments
Ямальских студентов поздравил губернатор Дмитрий КобылкинComments
Праздник российского студенчестваComments
В Ноябрьске с визитом детский омбудсменComments
В Ноябрьске открылась школа супружестваComments
Ежедневно в город выходит 30 единиц техникиComments
Законодатели взялись за алкоголь в пластикеComments
На Ямале стартовала патриотическая акцияComments
За неделю к врачам обратились 836 человекComments
В Ноябрьске демонтируют два бесхозных гаражаComments
«Почта России» переходит на электронные очередиComments
В России подорожает алкогольComments
В Ноябрьске проходит второй региональный фестиваль по робототехникеComments
В Берлине подписано соглашение о сотрудничествеComments
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