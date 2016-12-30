Ноябрьцев в праздничные дни ждут различные мероприятияComments
«НОЯБРЬСК 24» начинает масштабную промоакциюComments
По одной из версий, причиной стал гололёдComments
Дети из многодетных семей получили подаркиComments
Подсчитано, кому салат обойдётся дешевле всегоComments
В ЦГБ прокомментировали случай с выпавшим из окна мужчинойComments
Маршруты и расписание городских автобусов изменятComments
Будут ли перекрывать дороги и запрещать продажу алкоголя?Comments
Ямальцам новые автомобили наиболее доступныComments
Губернатор провёл очередной приём гражданComments
Почтовые отделения Ноябрьска будут работать в праздникиComments
Снова ДТП на скользкой дорогеComments
Нефтяники исполняют детские мечтыComments
Точки продажи пиротехники в Ноябрьске проверяет ГоспожнадзорComments
ЧП на территории городской больницыComments
На каникулах медучреждения будут работать по-другомуComments
Стали известны итоги программы переселения соотечественниковComments
На лекарственное обеспечение ямальцев выделено около 120 млн рублейComments
Новогоднее убранство городов обсуждают в СетиComments
Январские пенсии выдадут по графикуComments
С нового года фармацевтов ждет нововведениеComments
Браконьерам грозит штрафComments
Из оборота изымают всё больше поддельных купюрComments
Подведены итоги ремонтных работ в 2016 годуComments
В регионе пройдет новогодняя декада здоровьяComments
Маленьким пациентам ЦГБ устроили сюрпризComments
Ямальцы приняли участие в благотворительной акцииComments
Инцидент произошёл в одном из магазинов бытовой техникиComments
В городе открыт ещё один кинотеатрComments
Итоги врачебных комиссий неутешительныComments
К коммунальным ресурсам добавят коэффициентComments
На Ямале стартует региональный этап конкурсаComments
Особые дети получат подарки от губернатораComments
В Ноябрьске снова проблема с качеством водыComments
ДТП произошло во вторник вечером на объездной дорогеComments
Грипп и ОРВИ немного отступилиComments
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